Barcelona'nın yeni 10 numarası Yamal'a rekor maaş! 10 kat zam yapıldı

La Liga devi Barcelona, 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

YENİ 10 NUMARA YAMAL'IN

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Barcelona formasıyla çıktığı 106 maçta 25 gol ve 34 asist kaydeden Yamal'ın gelecek sezonda 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

MAAŞI TAM 10 KATINA ÇIKTI

Öte yandan Lamine Yamal, imzaladığı yeni sözleşmeyle birlikte maaşında da dev bir zammı kaptı.The Athletic'in haberine göre; Barcelona'da daha önce yılda 3 milyon euro kazanan Yamal, yeni sözleşmeyle 30 milyon euro kazanacak. İspanyol devi, yıldız oyuncunun maaşına 10 kat zam yaparak Barcelona'nın en çok kazanan oyuncusu yıldız ismi takımın en çok kazanan ismi yaptı.