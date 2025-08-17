Barcelona, LaLiga'nın İlk Maçında Mallorca'yı 3-0 Mağlup Etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Barcelona, sezonun açılış maçında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 yenerek galibiyetle başladı. Golleri Raphinha, Ferran Torres ve Lamine Yamal kaydetti. Mallorca ise 9 kişi tamamladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) son şampiyon Barcelona, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın golleri, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal'dan geldi.

Mallorca'da 33. dakikada Manuel Morlanes ve 39. dakikada Vedat Muriqi, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

