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Barcelona Kalecisi Ter Stegen Sakatlandı

Barcelona Kalecisi Ter Stegen Sakatlandı
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Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı maçta sakatlanan kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldi. Sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiği açıklandı.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, mücadelenin 44. dakikasında Villarreal'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında sakatlanarak yerini Inaki Pena'ya bıraktı. Barcelona, Alman kalecinin sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiğini duyurdu. Ter Stegen, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

32 yaşındaki file bekçisi, Barcelona formasıyla 11. sezonunda 6'si İspanya La Liga, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta forma giydi. ter Stegen'in yaşadığı sakatlık sonrası sezonun geri kalanında yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleci İnaki Pena'nın forma giymesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Villarreal Barcelona Futbol Dünya Spor

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