Haberler

Barcelonalı futbolcular THY uçağında kupa sevinci yaşadı

Barcelonalı futbolcular THY uçağında kupa sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'i 3-2 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi olan Barcelona, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen özel uçuşta kupayı havada kutladı.

Real Madrid'i 3-2 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi olan Barcelonalı futbolcular, ülkelerine döndükleri Türk Hava Yolları (THY) tarafından icra edilen özel uçuşta, kupayla kutlama yaptı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçın galibi Barcelona, THY tarafından icra edilen özel uçuşla İspanya'ya döndü.

Kupa sevincini uçakta da yaşayan futbolcular, havaya kaldırdıkları kupayı elden ele gezdirerek, uçak içinde fotoğraf çektirdi.

Dün akşam oynanan maçta Barcelona, 73. dakikada Raphinha'nın golüyle 3-2 öne geçmişti. El Clasico'da başka gol olmayınca sahadan 3-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Spor
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor