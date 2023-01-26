Barcelona İspanya Kral Kupası'nda son 4'e kaldı Spor Haberleri Barcelona, Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıktı. Barcelona, Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıktı. Kazandığı 31 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, çeyrek finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Real Sociedad'ı konuk etti. Katalan ekibi, Mendez'in gördüğü kırmızı kartla 40. dakikada 10 kişi kalan rakibini, Dembele'nin 52. dakikadaki golüyle yendi. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Real Sociedad Barcelona Spor Haberler

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