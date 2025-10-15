Barcelona, Frenkie de Jong'un Sözleşmesini Uzattı
İspanyol futbol kulübü Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile 2029'a kadar sözleşme uzattı. De Jong, Barcelona'da 2019 yılından bu yana forma giymekte ve bu sezon 8 maçta görev aldı.
İspanya ekibi Barcelona, Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029'a kadar kontrat imzalandığı belirtildi.
Barcelona'da 2019'dan beri forma giyen de Jong, bu sezon 8 maçta görev yaptı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor