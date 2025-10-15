Barcelona, Frenkie de Jong'un Sözleşmesini Uzattı

İspanya ekibi Barcelona, Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029'a kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

Barcelona'da 2019'dan beri forma giyen de Jong, bu sezon 8 maçta görev yaptı.