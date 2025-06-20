Barcelona, Espanyol'un Kalecisi Joan Garcia'yı Transfer Etti
Barcelona, 24 yaşındaki İspanyol kaleci Joan Garcia ile 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Transferin 25 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtildi. Garcia, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya ile altın madalya kazandı.
Barcelona, Espanyol'dan İspanyol kaleci Joan Garcia'yı kadrosuna kattı.
Barcelona Kulübü, 24 yaşındaki Garcia ile 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Katalan kulübün oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği açıklarken, global spor basınında transferin 25 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği yazıldı.
Garcia, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya ile altın madalya kazandı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor