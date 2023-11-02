Barcelona'dan çılgın proje! Stadın hemen yanında kolumbarium olacak

Barcelona'nın yenilediği stadında hayatını kaybeden taraftarlarının küllerinin yer alacağı bir anıt olacak. 26.600 kontenjanı olan anıt için salı gününden itibaren erken satış başlayacak. Adına kolumbarium denilen alandan gökyüzüne de ışık yansıtılacak.

Barcelona yenilediği stadı Camp Nou'da çok ilginç bir projeyi hayata geçiriyor. Katalan devi stadın hemen yanında 26.600 taraftar için kolumbarium olacak.

YER SATMAYA BAŞLIYORLAR

Barcelona, kolumbariumda küllerinin yer almasını isteyen taraftarlar için salı gününden itibaren yer satmaya başlayacak. Önce kulüp üyeleri ardından ise kombine sahiplerine erken satın alma hakkı tanınacak.

GÖKYÜZÜNE IŞIKLAR YANSITILACAK

Stadın hemen yanında olacak kolumbariumdan gökyüzüne de ışıklar yansıtılacak. Kulüp, 26.600 kişilik yerin kısa süre içinde satılmasını bekliyor.

KOLUMBARIUM NEDİR?

Kolumbarium yakılan ölülerin küllerinin konulduğu kapları yerleştirmek için yapılmış, gözleri dizi halinde olan yer altı mezar odasıdır.