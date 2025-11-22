Haberler

Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında 2 yıl aradan sonra Camp Nou'da taraftarıyla buluşurken, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

  • Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.
  • Barcelona'nın puanı 31'e yükseldi ve maç fazlasıyla lig lideri oldu.
  • Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski, Ferran Torres ve Fermin Lopez kaydetti.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Limak İnşaat'ın yenilediği Cam Nou'da Athletic Bilbao ile karşılaştı.

BARCELONA'DAN STADINA MUHTEŞEM DÖNÜŞ

2 yıl aradan sonra taraftarının karşısına çıkan ev sahibi, rakibini 4-0 mağlup ederek yenilenmiş stadında muhteşem bir başlangıç yaptı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robert Lewandowski, 45 ve 90. dakikalarda Ferran Torres ve 48. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla Barcelona puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Athletic Bilbao ise 17 puanda kadı.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER

Öte yandan tarihi karşılaşmayı FCB Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izledi.

