Barcelona'da Lewandowski Sakatlandı
İspanyol futbol kulübü Barcelona, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin sol uyluğunda hamstring sakatlığı tespit edildiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Lewandowski, Pazar günü oynanacak Gamper Kupası'nda forma giyemeyecek.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Polonyalı golcü futbolcusu Robert Lewandowski'nin sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, Lewandowski'nin sol uyluğunda "hamstring" sakatlığı tespit edildiği ve Pazar günü oynanacak Gamper Kupası'ndaki Como'ya karşı forma giyemeyeceği belirtildi.
36 yaşındaki forvet, geçen sezon Barcelona'da 52 maçta 42 gol kaydetti.
