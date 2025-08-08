Barcelona'da Lewandowski Sakatlandı

İspanyol futbol kulübü Barcelona, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin sol uyluğunda hamstring sakatlığı tespit edildiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Lewandowski, Pazar günü oynanacak Gamper Kupası'nda forma giyemeyecek.

36 yaşındaki forvet, geçen sezon Barcelona'da 52 maçta 42 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
