İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona'da Fermin Lopez sakatlandı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada "A takım oyuncusu Fermin Lopez, Betis maçında sağ ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinde kırık yaşadı. Oyuncu ameliyat olacak." ifadelerini kullandı.

İspanya basına göre, aynı zamanda İspanya Milli Takımı kadrosunda da olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.