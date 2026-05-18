Haberler

Barcelona'da Fermin Lopez sakatlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LaLiga ekibi Barcelona'da forma giyen Fermin Lopez, Betis maçında sağ ayağındaki beşinci metatarsal kemiğini kırdı. Ameliyat olacak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da yer alamayacak.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona'da Fermin Lopez sakatlandı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada "A takım oyuncusu Fermin Lopez, Betis maçında sağ ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinde kırık yaşadı. Oyuncu ameliyat olacak." ifadelerini kullandı.

İspanya basına göre, aynı zamanda İspanya Milli Takımı kadrosunda da olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Tur şoförünü darbeden Litvanyalı boksör gözaltına alındı

Litvanyalı boksör, Türk şoförü bu hale getirdi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi

İki ilde taşkın alarmı! Eğitime ara verildi, kent merkezi de tehlikede
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı