Barcelona'da akıllara durgunluk veren kriz! Robert Lewandowski forması satılamıyor
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İspanyol devi Barcelona, dünyaca ünlü golcü oyuncu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı. Bu transfer spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Barcelona, Robert Lewandowski'nin forma satışında ilginç bir sorunla karşılaştı. 'W' harfi tükendiği için formalar satılamıyor.
Barcelona'nın Robert Lewandowski transferi büyük heyecan yarattı. Taraftarlar Lewandowski'nin formasını satın almak için mağazalara akın etti.
SATIŞ DURDU
Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Lewandowski forması bir mağazada tükendi. Bunun sebebi olarak ise 'W' harfinin tükenmesi gösterildi. Sosyal medyada çok konuşulan videoda, kulübün resmi mağazalarından birine giden bir taraftar, çalışana neden Lewandowski forması satın alamadığını sordu. Mağaza personeli "Artık 'W' harfimiz yok ve Lewandowski'de iki tane var. Tükendi" yanıtını verdi. 'W' harfi İspanyolca ve Katalanca'da çok nadir kullanılıyor.
50 MİLYON EURO BONSERVİS
Barcelona, ayrıca bu transfer için Bayern Münih'e 45+5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurdu. Lewandowski'nin yeni takımındaki sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise 500 milyon Euro olarak belirlendi. Polonyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.