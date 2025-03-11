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Barcelona, Benfica'yı 3-1 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi

Barcelona, Benfica'yı 3-1 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Benfica'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı. İspanyol ekibinde Lamine Yamal, iki golle ön plana çıkarken, Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da mücadelede yer aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakaya 11'de başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Katalan ekibi, taraftarı önünde de erken gol buldu. 11. dakikada Lamine Yamal'ın pasında Raphinha topu ağlara gönderdi. Bu golden 2 dakika sonra Otamendi, takımına beraberliği getirdi. İspanyol genç yıldız Yamal'ın 27. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Barcelona yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Balde ile hızlı gelişen Barcelona atağında, Raphinha sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi. Müsabakanın ikinci yarısında gol olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu, İspanyol ekibine karşı 56. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakırken, Orkun Kökçü de 70. dakikada Belotti ile değişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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