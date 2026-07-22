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Barcelona Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Aleksander Sekulic ile anlaştı

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Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Sloven başantrenör Aleksander Sekulic ile 2028 yılına kadar 2 yıllık sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Dubai Basketbol'u çalıştırmış ve geçen sezon Adriyatik Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Sloven başantrenör Aleksander Sekulic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 2028 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Son olarak Dubai Basketbol'u çalıştıran Sekulic, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi ile geçen sezon Adriyatik Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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