Kayserispor'da Baran Ali geri döndü

Sezon başında Eyüpspor'a kiralanan Baran Ali Gezek, Kayserispor'a geri döndü.

Kayserispor'dan sezon başında Eyüpspor'a kiralanan Baran Ali Gezek'in Eyüpspor macerası kısa sürdü. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı. Eyüpspor forması ile Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 2 maça çıkan Baran Ali Gezek'in bundan sonraki süreçte Kayserispor'da kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. - KAYSERİ