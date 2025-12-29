Kayserispor'da Baran Ali geri döndü
Sezon başında Eyüpspor'a kiralanan Baran Ali Gezek, 21 yaşında geçirdiği kısa Eyüpspor macerasının ardından Kayserispor'a geri döndü. Eyüpspor ile kısa sürede yollarını ayıran genç futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Kayserispor'dan sezon başında Eyüpspor'a kiralanan Baran Ali Gezek'in Eyüpspor macerası kısa sürdü. İstanbul ekibi, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı. Eyüpspor forması ile Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 2 maça çıkan Baran Ali Gezek'in bundan sonraki süreçte Kayserispor'da kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. - KAYSERİ
