Bangladeş'te akıl dışı olay! 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' kavgasında 7 yaralı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da akılalmaz bir olay yaşandı. 300 kişi, 'Arjantin milli takımı mı daha iyi, Brezilya milli takımı mı?' diye başlayan tartışma sonrası bir kriket sahasına giderek taş ve tuğlalarla kavga etti.
LaVoz'da yer alan habere göre; Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşanan kavgaya 300 kişi dahil oldu. 'Brezilya milli takımı mı daha iyi Arjantin mi?' tartışmasıyla başlayan kavgada 7 kişi yaralandı.
TAŞ VE TUĞLALARLA SAVAŞTILAR
Polis müfettişi Masud Rana AFP haber ajansına verdiği demeçte, Asyalı taraftarların şehrin eteklerindeki bir kriket sahasına taş ve tuğla fırlatarak kavgaya tutuştuğunu söyledi.