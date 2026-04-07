Bandırmaspor Sarıyer maçının ardından

Bandırmaspor Sarıyer maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Her iki teknik direktör maç sonrası değerlendirmelerini yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Bandırmaspor- Sarıyer maçı sonrası her iki teknik direktör mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel yoğun maç temposunun takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. Gürsel, "Zorlu bir haftadan geçiyoruz. Kısa sürede üst üste üç maç oynadık. Farklı saha ve hava şartlarında mücadele ettik. Bu da ister istemez oyuncularımızın performansını etkiliyor. Buna rağmen sahada mücadele eden bir takım vardı. Oyuncularımızın çabası önemli ancak hedeflerimize ulaşmak için özellikle hücumda daha etkili olmamız gerekiyor. Bu tip maçlarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek istediğimiz sonuçları almak zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Sarıyer cephesi

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise oyun planlarını sahaya yansıttıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Maçın başından sonuna kadar aslında istediğimiz birçok şeyi yaptık. Deplasman takımı olarak sahada doğru konumlandık ve oyunu kontrol etmeye çalıştık. Özellikle hücumda net pozisyonlar yakaladık. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak son paslarda ve final vuruşlarında istediğimiz kaliteyi ortaya koyamadık. Biraz daha becerili olabilseydik, sonuç farklı olabilirdi. Eğer bir gol bulabilseydik, Bandırmaspor daha fazla risk almak zorunda kalacaktı. Bu da bize arkada daha fazla alan ve pozisyon fırsatı doğuracaktı. Ama dediğim gibi, sonuca gidemeyince maç golsüz tamamlandı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
