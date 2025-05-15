Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve Süper Lig yolunda yarı finale yükseldi.

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇININ GALİBİNİ BEKLEYECEK

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'nci dakikada Mexer ve 62. dakikada Lois Diony attı. Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, adını play-off yarı finaline yazdırdı. Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.

FİNALE ÇIKAN TAKIM KARAGÜMRÜK İLE OYNAYACAK

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.