Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline yükseldi. Bandırmaspor, yarı finalde İstanbulspor-Boluspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve Süper Lig yolunda yarı finale yükseldi.

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇININ GALİBİNİ BEKLEYECEK

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'nci dakikada Mexer ve 62. dakikada Lois Diony attı. Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, adını play-off yarı finaline yazdırdı. Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.

FİNALE ÇIKAN TAKIM KARAGÜMRÜK İLE OYNAYACAK

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Bir üst lige çıkacak takıma ,eskisinden daha çok para lazım. İnşallah bulurlar ve iyi transferler yaparlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.