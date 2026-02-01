Haberler

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Van Spor FK: 0

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Van Spor FK: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Kehinde ve Emirhan Acar kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Van Spor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Oluwatosin Kehinde (Amiddou Badji dk. 71) Muhammed Gümüşkaya, Diemerci Dongala (Onur Ceylan dk. 85), Abdullah Parlak, Jorden Reis Amaral (Emirhan Acar dk. 30), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enis Aydın, Mücahit Albayrak (Kaan Akyazı dk. 71)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cedric Yambick Senami Houintondji, Enes Çinemre, Yusuf Can Esendemir, Michel Mulumba

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Van Spor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Santevino Emli Hostikka (Hasan Bilal dk. 77), Aliou Badara Traore (Bekir Can Kara dk. 88), Jefferson Junior (Kenneth Obinna Mamah dk. 55), Naby Yousouf Oulare (Medeni Bingöl dk. 77), Oğulcan Çağlayan, Cedric Embolo, Batuhan İşçiler (Erdem Seçgin dk. 88), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Yedekler: Batuhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Alper Emre Demirol, Sabaattin Destici, Emir Bars

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Kehinde (dk. 14), Emirhan Acar (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Ivan Cedric (dk. 49) Vanspor FK

Sarı Kartlar: Emirhan Aydın, Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor) Oulare, Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var