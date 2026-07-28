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Bandırmaspor U19'da Ömer Faruk Çakmak sakatlığı atlattı

Bandırmaspor U19'da Ömer Faruk Çakmak sakatlığı atlattı
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Bandırmaspor U19 Takımı’nın 2009 doğumlu futbolcusu Ömer Faruk Çakmak, geride kalan sezonda sergilediği başarılı performansın ardından yaşadığı sakatlığı atlatarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bandırmaspor U19 Takımı'nın 2009 doğumlu futbolcusu Ömer Faruk Çakmak, geride kalan sezonda sergilediği başarılı performansın ardından yaşadığı sakatlığı atlatarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bandırmaspor U19 Takımı'nın forvet oyuncusu Ömer Faruk Çakmak, yaşadığı sakatlığı geride bırakarak yeni sezon hazırlıklarını tam tempoyla sürdürüyor. Geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 2009 doğumlu futbolcu, sezonunun son bölümünde yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecini tamamladı ve yeniden takım çalışmalarına katıldı. Hazırlıklarını kesintisiz sürdüren genç oyuncu, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor U19 formasıyla 12 karşılaşmada görev alan Ömer Faruk Çakmak, 9 gol ve 5 asistlik performansıyla öne çıktı. Forvet hattında görev yapan genç futbolcu, sergilediği başarılı performansla farklı kulüplerin de radarına girdi.

Futbol kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdüren Çakmak, Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde öğrenim görüyor. Antrenman ve maç temposunu okul hayatıyla birlikte yürüten genç oyuncu, eğitimine ara vermeden devam ediyor.

Çakmak'ın hedefinin ise önümüzdeki dönemde Bandırmaspor A Takımı'nda forma giymek ve üst liglerde mücadele etmek olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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