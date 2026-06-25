Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç'u renklerine bağladı.
Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Tümer Oruç'a Bandırmaspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, bordo-beyaz ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya