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Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç'u renklerine bağladı.

Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tümer Oruç'a Bandırmaspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, bordo-beyaz ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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