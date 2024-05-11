Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Sonuç daha güzel bitebilirdi'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adanaspor maçının ardından, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Belki yensek de çıkamayacaktık ama sonuç daha güzel bitebilirdi" dedi.

Bandırmaspor, ligin son maçında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Futbolcular zeki adamlardır. İşlerini bilmelidir. Fakat bugün kırmızı kart bizim bütün planımızı bozdu. Biz nasıl sorumluluğumuzun farkındaysak, yönetim kurulu nasıl farkındaysa futbolcular da olmalı. Bilinçlenmeleri lazım. Ekibim adına, taraftar adına çok üzgünüm. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Belki yensek de çıkamayacaktık ama sonuç daha güzel bitebilirdi" ifadelerini kullandı. - ADANA