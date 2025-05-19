Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Tek hedefimiz Cuma günü turu geçmek'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Tek hedefimiz Cuma günü turu geçmek'
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Bandırmaspor, Boluspor'u 4-1 yenerek Play-Off'ta avantaj sağladı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel, Cuma günü kendi sahalarında tur geçmek istediklerini belirtti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sadece yarı finalde bir avantaj sağladık. Bu avantajın anlam kazanabilmesi için cuma günü kendi sahamızda turu geçmemiz lazım, tek hedefimiz bu. Sadece ilk maçtan avantaj yakaladığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Öncelikle bu maç için oyuncularımı tebrik ediyorum ama içeride de söyledim bu sadece bir avantaj. Lig bitti orası ayrı bir statüydü, burası play-off ayrı bir statü burayı oynamak ayrı bir şey. Sadece yarı finalde bir avantaj sağladık. Bu avantajın anlam kazanabilmesi için cuma günü kendi sahamızda turu geçmemiz lazım, tek hedefimiz bu. Sadece ilk maçtan avantaj yakaladığımız için mutluyuz. Bunun sonunu getirmemiz lazım. Bu ciddiyette sadece Cuma gününü düşüneceğiz. Maça gelecek olursak iyi başladık ilk golü bulduk daha sonrasında Bolu iyi baskı yaptı ve o baskıyı kıramadık. Biraz daha topa sahip olup ikili mücadeleleri kazansaydık golü yiyene kadar cevap veremedik mücadele anlamında, top kazanma ve pas anlamında. 1-1'den sonra oyunu kontrollü oynamaya yeniden başladık ama ikinci yarı iyi başladık arka arkaya goller bulduk. Bizim açımızdan ilk 45 dakika olarak bakarsak güzel bir maç oldu. Buradan gelen bütün moral ve motivasyonu ikinci maça taşımak istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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