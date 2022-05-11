Bandırmaspor taraftarı "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı - Haberler

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Bandırmaspor taraftarı "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı

AA - Tarık Köse - Spor
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Bandırmaspor taraftarı '10,5 Bandırmalılar Günü'nü kutladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarları "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarları "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı.

Taraftarların 10 yıldır 10 Mayıs tarihlerinde düzenlediği etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Mendirek mevkisinde toplanan grup, çalınan müzik eşliğinde kutlama saatini beklemeye başladı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un da katıldığı kutlamada taraftarlar, saat 22.30'da ellerinde bulunan meşaleleri yaktı.

Kulübün kuruluş yılına ithafen 1965 meşalenin yakıldığı programa katılanlar, müzik eşliğinde eğlendi.

AA / Tarık Köse - Spor

Cumhuriyet Meydanı, Bandırmaspor, Balıkesir, Mayıs, Spor, Haberler

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