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Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce çeşitli takımlarda forma giydi ve 182 maçta 8 gol attı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Fatih Karagümrük, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor

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