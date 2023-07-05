Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce çeşitli takımlarda forma giydi ve 182 maçta 8 gol attı.