Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında Serikspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Elimizde olmayan çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim" dedi.

Takımın önemli eksiklerle mücadele ettiğini vurgulayan Gürsel, "Direkt oynayan 7 oyuncumuz sahada yok. Ameliyattan dönen oyuncularımız var. Bu sezon aynı 11'le ikinci hafta dahi sahaya çıkamadım. Hiçbir zaman mazeret üretmedik. Sahaya çıktık, mücadelemizi verdik. Bu takım buralara kolay gelmedi. Daha önce de kaybettik ama hep ayağa kalktık. Yine kalkacağız" ifadelerini kullandı.

"Tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum"

Taraftarın maçın son bölümündeki tepkilerine de değinen Gürsel, "Böyle bir günde takıma olan tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla gece gündüz emek veriyoruz. Başkanımızla bir değerlendirme yapacağım. Kulüp ve camia için ne hayırlıysa o kararı vermek lazım" şeklinde konuştu.

Serikspor Cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaptı. Üst sıralara tırmanmak için mücadele ettiklerini belirten Boran, takımdaki olumsuz havayı dağıtmak adına yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Boran, "Bu maça istekli ve bilinçli bir şekilde hazırlandık. Sahada diğer haftalara nazaran daha kompakt ve kolektif bir takım vardı. Konsantrasyonu ve özverisi yüksek bir performans sergiledik. Amacımıza ulaştık ve 3 puanı aldık" dedi.

Sezonun ilk iç saha maçında Çorumspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Boran, "Çarşamba günü taraftarımızla buluşacağız. Bugünkü 3 puanı orada taçlandırıp üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Serikspor'u bu sezon 1. Lig'de tutmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR