Haberler

Bandırmaspor Serikspor maçının ardından

Bandırmaspor Serikspor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında Serikspor'a 3-0 yenildi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, takımın şanssız bir dönemden geçtiğini belirtti ve taraftar tepkilerine değindi. Serikspor'la galibiyetin önemini vurgulayan Mustafa Boran ise hedeflerinin üst sıralara tırmanmak olduğunu açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında Serikspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Elimizde olmayan çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim" dedi.

Takımın önemli eksiklerle mücadele ettiğini vurgulayan Gürsel, "Direkt oynayan 7 oyuncumuz sahada yok. Ameliyattan dönen oyuncularımız var. Bu sezon aynı 11'le ikinci hafta dahi sahaya çıkamadım. Hiçbir zaman mazeret üretmedik. Sahaya çıktık, mücadelemizi verdik. Bu takım buralara kolay gelmedi. Daha önce de kaybettik ama hep ayağa kalktık. Yine kalkacağız" ifadelerini kullandı.

"Tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum"

Taraftarın maçın son bölümündeki tepkilerine de değinen Gürsel, "Böyle bir günde takıma olan tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla gece gündüz emek veriyoruz. Başkanımızla bir değerlendirme yapacağım. Kulüp ve camia için ne hayırlıysa o kararı vermek lazım" şeklinde konuştu.

Serikspor Cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaptı. Üst sıralara tırmanmak için mücadele ettiklerini belirten Boran, takımdaki olumsuz havayı dağıtmak adına yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Boran, "Bu maça istekli ve bilinçli bir şekilde hazırlandık. Sahada diğer haftalara nazaran daha kompakt ve kolektif bir takım vardı. Konsantrasyonu ve özverisi yüksek bir performans sergiledik. Amacımıza ulaştık ve 3 puanı aldık" dedi.

Sezonun ilk iç saha maçında Çorumspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Boran, "Çarşamba günü taraftarımızla buluşacağız. Bugünkü 3 puanı orada taçlandırıp üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Serikspor'u bu sezon 1. Lig'de tutmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de maç sonu çok sürpriz ayrılık
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

4 maçlık hasretleri bitti, kazanamama serileri 12 maça çıktı