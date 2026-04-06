Bandırmaspor, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, her maça ayrı hazırlandıklarını ve seyircilerinin desteğiyle kazanmak istediklerini belirtti.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bandırma Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde tekin direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alan oyunlarıyla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Mustafa Gürsel AA muhabirine, her maça ayrı hazırlandıklarını belirterek, "Her maç kendi içinde önemli. Yarın sahamızda Sarıyer ile oynayacağız, Sarıyer de buraya kazanarak geliyor. Güzel bir karşılaşma olacak. İyi çalıştık, rakibimizi analiz ederek son hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah sahaya da yansıtarak kendi seyircimizin önünde kazanarak ayrılmak istiyoruz. Seyircilerimizi destek için yarın stada bekliyoruz." dedi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! 10 maddelik şartları var
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı