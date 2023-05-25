Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bandırmaspor Raul Bobadilla ile anlaştı

Bandırmaspor Raul Bobadilla ile anlaştı

Spor Haberleri

Bandırmaspor, Paraguaylı 35 yaşındaki santrfor Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bobadilla, FC Schaffhausen forması giyiyordu ve bu sezon 29 maçta 13 gol, 3 asist kaydetti.

Bandırmaspor, Paraguaylı 35 yaşındaki santrfor Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, FC Schaffhausen forması giyen Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Bobadilla! Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki Paraguaylı forvet, bu sezon FC Schaffhausen ile çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ral Bobadilla, futbol kariyerinde River Plate, Concordia BS, Grasshoppers, M. Gladbach, Aris, Young Boys, Basel, Augsburg, Argentinos Jrs., Guarani ve Fluminense gibi takımlarda top koşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title