Bandırmaspor Raul Bobadilla ile anlaştı

Bandırmaspor, Paraguaylı 35 yaşındaki santrfor Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bobadilla, FC Schaffhausen forması giyiyordu ve bu sezon 29 maçta 13 gol, 3 asist kaydetti.