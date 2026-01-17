Haberler

Bandırmaspor Pendikspor maçın ardından

Bandırmaspor Pendikspor maçın ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Bandırmaspor'un teknik direktörü galibiyetin önemine vurgu yaparken, Pendikspor'un teknik direktörü ise planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sahada planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bugün sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık. Çalıştığımız birçok şeyi uygulayamadık ve bu da üzücü bir mağlubiyeti beraberinde getirdi. Bu maçtan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Mağlubiyetler olabilir ancak bizi buraya kadar getiren bu oyuncu grubu. Hedefimizi yine bu oyuncularla sonuna kadar kovalayacağız" şeklinde konuştu.

Mustafa Gürsel: "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise alınan galibiyetin takım adına büyük önem taşıdığını söyledi. Son haftalara dikkat çeken Gürsel, "Bu maça ve bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Biz ligin sonunda nerede olmak istediğimizin bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bugün sahada istediklerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. İkinci yarıda bulduğumuz goller hem moral hem de oyun anlamında bizi rahatlattı" dedi. Galibiyeti taraftara armağan eden Gürsel, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki haftaki maça odaklanacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Antalya'da yanan kamyonetin altından cinayet çıktı

Kan donduran paylaşım gerçek oldu: Önce öldürdü, sonra yaktı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü