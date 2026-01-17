Haberler

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 4 Pendiksporspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, Kehinde ve Douglas Tanque'nın çözümleriyle Bandırmaspor öne geçti. Pendikspor ise sadece bir gol atabildi.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

40. dakika Mulumba'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkan Kehinde, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

53. dakikada taç atışını kullanan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topu Kehinde şık bir ara pasla Douglas Tanque'ye aktardı. Tanque'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahası içine gönderdiği ara pasla Joao Amaral kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amaral, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

65. dakikada Pendikspor atağında ceza sahasının sol köşesinden Harris'in verdiği ara pasta Denic'in içeriye çevirdiği top Atınç'a çarparak filelerle buluştu. 3-1

68. dakikada Douglas Tanque, orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Tanque'nin vuruşunda top ağlarla gitti. 4-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Enes Çinemre dk. 84), Muhammed Gümüşkaya, Joao Amaral (Yusuf Can Esendemir dk. 78), Ndongala (Oğuz Ceylan dk. 70), Oluwatosin Kehinde, Douglas Tanque (Abdulkadir Parmak dk. 84)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Mücahit Albayrak

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan (Rogerio Thuram dk. 46), Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Sequeira dk. 36), Hakan Yeşil(Bekir Karadeniz dk.46), Mesut Özdemir, Dorde Denic (Adnan Uğur dk. 75), Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 65)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Kehinde (dk. 40), Tangue (dk. 53 ve 68), Joao Amaral (dk. 57) (Bandırmaspor), Atınç Nukan (dk. 65 k.k) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Kedhinde (dk. 77) Bandırmaspor

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Hüseyin Maldar, Soldo (Pendikspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
