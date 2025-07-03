Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gümüşkaya, daha önce Fenerbahçe, Boluspor, Giresunspor, Westerlo, Samsunspor ve Gaziantep FK gibi kulüplerde oynamıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Gümüşkaya'nın Fenerbahçe, Boluspor, Giresunspor, Westerlo, Samsunspor ve Gaziantep FK'da forma giydiği hatırlatıldı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor