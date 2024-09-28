Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Yenerek Galibiyet Serisini Başlattı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor'un MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği maç sonrası iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. İyi bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardılar, kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İlk yarıda golü bulana kadar kazandığımız topları iyi değerlendirip pozisyonlara girdik. İkinci yarı da iyi başlayıp ikinci golü bulduk, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Önemli olan bu galibiyeti istikrarlı bir hale getirmek. Bugün inşallah bir başlangıç olur, bu oyun kalitesini ve istikrarını yükselterek devam ederiz. Ligde daha çok maç var, biz tamamen oyunumuza odaklanıp oyunumuzu yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kenan Koçak : "Bu mücadele Ankaragücü'nün kimliği olamaz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak ise göreve yeni geldiğini, takımı ve sorunları daha iyi tanımaya başladığını dile getirdi. Bu maçtan dersler çıkartıp bir sonraki maça hazırlanacaklarını ifade eden Koçak, "Ankaragücü taraftarına söz veriyorum, yakın zamanda Ankaragücü'nün hak ettiği bir takımı sahaya yansıtacağız çünkü bu performans ne Ankaragücü camiasına ne de taraftarına layık değil. Bandırmaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Şapkamızı önümüze koyup derslerimizi çıkartacağız, öz eleştirimizi yapacağız. Bu mücadele Ankaragücü'nün kimliği olamaz, bu tür mağlubiyetler ilerisi için kazanç olabilir" dedi. - BALIKESİR