Bandırmaspor, Kadeem Harris'i kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Samsunspor'un 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Kadeem Harris 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl kadrosuna kattı.

1'inci Lig'de zirveyi zorlamak için çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Samsunspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti. Orta sahanın solunda oynayan Harris, Balıkesir ekibiyle 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce Wycombe Wanderers, Cardiff City, Brentford, FC Barnsley, Sheffield Wednesday, Metalist Kharkiv, Tuzlaspor ve Samsunspor takımlarında da forma giyen Kadeem Harris, 261 maçta 19 gol atıp, 25 de asist yaptı.