Bandırmaspor İki Yeni Transferle Güçleniyor

Bandırmaspor İki Yeni Transferle Güçleniyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, defans oyuncusu Mücahid Albayrak ve orta saha oyuncusu Enes Cinemre'yi kadrosuna kattı. İki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki defans oyuncusu Mücahid Albayrak ile 1, orta saha oyuncusu Enes Cinemre ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenmanlara başlayan bordo-beyazlı ekip, fitness çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
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