Bandırmaspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

1. Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Bandırmaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Bandırmaspor 3-0'lık skorla kazandı. Goller Mulumba, Bacuna ve Hikmet Çiftçi'den geldi.

STAT: Mersin

HAKEMLER: Turgay Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Furkan Ulu

ATAKAŞ HATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Engin Can Aksoy, Kerim Alıcı (Dk. 73 Melih Şen), Cengiz Demir (Dk. 73 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur (Dk. 61 Deniz Aksoy), Görkem Sağlam, Baran Sarka (Dk. 73 Ünal Durmuşhan), Selimcan Temel (Dk. 61 Ali Yıldız),, Abdulkadir Parmak, Bamgboye,

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Atınç Nukan, Enes Aydın, Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Gani Burgaz), Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Dk. 87 Enes Çinemre), Mulumba (Dk. 87 Tolga Kalender), Tanque (Dk. 46 Samake)

GOLLER: Dk. 33 Mulumba, Dk. 65 Bacuna, Dk. 72. Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Görkem Sağlam, Dk. 55 Oğuzhan Matur, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor ), Dk. 52 Rahmetullah Berişbek, Dk. 85 Arda Özçimen (Bandırmaspor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
