Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i Transfer Etti

Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Tuna Türkmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkmen, daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü takımlarında oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Cem Tuna Türkmen'in daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü forması giydiği belirtildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Acun'un Hull City'si yeni sezona başladı! İşte ilk sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırısı can aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.