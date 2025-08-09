Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Tuna Türkmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkmen, daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü takımlarında oynamıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Cem Tuna Türkmen'in daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü forması giydiği belirtildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor