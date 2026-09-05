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Bandırmaspor'da Arslan: Yolumuza Emin Adımlarla Devam Edeceğiz

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Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Boluspor'u 6-0 yendi. Teknik direktör Ertuğrul Arslan, her maçın zor olduğunu belirterek seri yakalamak istediklerini söyledi. Boluspor cephesi ise kişisel hatalardan yakındı.

Trendyol 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un bir an önce toparlanmasını diledi.

Boluspor'un üzerinde emeğinin olduğunu anlatan Arslan, "Kötü bir durumdan geçiyorlar. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Arslan, bir hafta içinde 3 maç oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra da söylemiştim, yolumuz çok uzun, bu ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bandırmaspor taraftarına çok daha güzel oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Çok daha bol galibiyet seyrettirmek istiyoruz. Bunu başarırız. Bir seri yakalamamız lazım."

Ertuğrul Arslan, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ise karşılaşmada birçok hata yaptıklarını söyledi.

Basit goller yediklerini vurgulayan Farrar, "Maç içinde kişisel hatalar yaptık. Çok hızlı bir şekilde golü attılar. İlk 15-20 dakikada sanırım golü attılar. Sonrasında 40. dakikaya geldiğinde 5-0 olmuştu bile. Bizim için kötü, onlar için iyi bir maçtı. Rakibi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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