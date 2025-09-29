Bandırmaspor Başkanı Karakoyun'dan Eleştirilere Tepki

Haberler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un başkanı Murat Karakoyun, yöneticilere yöneltilen eleştirilere tepki göstererek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kulübün mali şeffaflığına da dikkat çeken Karakoyun, eleştirilerin haksız olduğunu savundu ve destek çağrısında bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Murat Karakoyun, yöneticilere yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Karakoyun, kulüp yöneticileriyle Onur Göçmez Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Bazı kişilerin yöneticilere yönelik eleştirilerine tepki gösteren Karakoyun, "Bir lirası nasip olmamış insanlar yönetici arkadaşlarımıza eleştiriler yapıyorlar. Bu insanların çoluğu, çocuğu var. Bandırmaspor canımız, kanımız. Bandırmaspor için bitmeyen bir yolculuğumuz var. Bandırmaspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Biz, bize göre başarılıyız, aynı yönetimle devam ediyoruz. Bizi eleştirenlerin dertleri nedir bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Karakoyun, kulübün mali şeffaflığına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bandırmaspor'un bir lirasını bir kişiye yedirmem, duyarsanız yarın istifa ederim. Biz birlik olalım istiyoruz. Ben hasta yatağımdan kalkıp geliyorum. Eleştirmek çok kolay. 10-15 kişi bizi eleştiriyor, diğer Bandırmaspor taraftarının suçu ne? Biz ilçe olmamıza rağmen camia ve takım olarak büyüğüz."

Başkan Karakoyun, ilçedeki iş insanlarının takıma destek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Spor
