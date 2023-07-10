Bandırmaspor Başkanı: Ekonomik Gelişmeler Transfer Çalışmalarını Etkiliyor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi.
- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Spor