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Bandırmaspor Başkanı: Ekonomik Gelişmeler Transfer Çalışmalarını Etkiliyor

Bandırmaspor Başkanı: Ekonomik Gelişmeler Transfer Çalışmalarını Etkiliyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi.

- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Spor

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