Bandırmaspor Başkanı: Ekonomik Gelişmeler Transfer Çalışmalarını Etkiliyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi.

- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023