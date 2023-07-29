Bandırmaspor, Aminu Umar'ı kadrosuna kattı

1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı transfer etti. Takımın sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla transfer resmiyet kazandı.

1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı kadrosuna dahil etti. Marmara ekibi transferi, "Hoş Geldin. Aminu Umar" şeklinde duyurdu.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda şampiyonluk hesabı yapan Bandırmaspor, takımda ihtiyaç duyulan sol kanata, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki Aminu Umar ile anlaştı. Bandırmaspor, 1 yıllık sözleşmenin imzalanmasının ardından transferi sosyal medya hesabından taraftarlarına, "Hoş Geldin. Aminu Umar" şeklinde duyurdu.Daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor, Rizespor ve Bodrumspor takımlarında da forma giyen Aminu Umar, 260 maçta 47 gol atarken, 47 asist üretti.