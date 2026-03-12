Haberler

Esenler Erokspor Bandırmaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

STAT: EsenlerHAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Ferhat ÇalarESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Recep Niyaz (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk.

STAT: Esenler

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Ferhat Çalar

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Recep Niyaz (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque

GOLLER: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), (P) Dk. 45+9 Tanque (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mikail Okyar, Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Amaral (Bandırmaspor)

Esenler Erokspor, 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında evinde konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi