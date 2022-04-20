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Bandırmalı özel sporcular madalyaları topladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bandırmalı özel sporcular madalyaları topladı

Balıkesir de yapılan özel sporcular atletizm şampiyonasına Bandırmadan 5 sporcu ile katılan Şehit Bedir Karabıyık özel sporcular Spor kulübü yarışmada 8 Altın bir gümüş 1 bronz madalya kazandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir de yapılan özel sporcular atletizm şampiyonasına Bandırmadan 5 sporcu ile katılan Şehit Bedir Karabıyık özel sporcular Spor kulübü yarışmada 8 Altın bir gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü Spor Külübünün 5 özel sporcusu Balıkesir' de düzenlenen özel Sporcular

Atletizm yarışmasında kazandıkları 8 Altın bir bronz madalya ile İlçenin gururu oldular.

Oyuncularını kutlayıp, sporcuları ile gurur duyduklarını belirten Kulüp başkanı ve aynı zamanda Bandırma engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar özel çocukların Spor ile hayat daha iyi tutunduğunu ve sosyalleşme açısından çok olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Ancak özel çocukların Spor yapmalarında karşılarına bir çok bürokratik engeller çıkarıldığını ve bunların yeri geldiğinde Gençlik ve Spor bakanlığınca yeri geldiğinde Federasyonlar tarafından çözülmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek bu alanda görev alan tüm resmi ve özel kurumlardan destek beklediklerini belirtti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir, Atletizm, Altın, Şehit, Spor, Haberler

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