Bandırmalı genç sporcu Zeynep Ay Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Bandırmalı genç sporcu Zeynep Ay, Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı elde etti. Ankara'da gerçekleşen şampiyonada toplam 172 sporcu arasında yarışan Ay, U15 kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Bandırma'nın 16 genç erkek ve kadın sporcuyla temsil edildiği Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda genç sporcuların performansı ön plana çıktı. Zeynep Ay'ın başarısında büyük emeği geçen Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ile antrenörler Mehmet Yıldırım, Uğur Baş ve Öznur Yıldırım'ın katkıları takdir topladı.

Ayrıca, 16-22 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon yarışlarında İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ve Milli Antrenör Mehmet Yıldırım, koordinatörlük görevini üstlendi. İlçe Spor Müdürü Elüstü, "Genç sporcu Zeynep Ay ve diğer sporcularımıza gelecekteki yarışlarda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR