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Bandırma'da Yaz Spor Okulları Kapsamında Temel Hareket Eğitimi Kursları Devam Ediyor

Bandırma'da Yaz Spor Okulları Kapsamında Temel Hareket Eğitimi Kursları Devam Ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaz spor okulları kapsamında Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen temel hareket eğitimi kursları sürüyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumu Çok Amaçlı Salon'da uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, hareket, denge ve koordinasyon çalışmaları yaparak fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor ve küçük yaşlardan itibaren sporla buluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz spor okulları kapsamında Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen temel hareket eğitimi kursları devam ediyor.

Çocukların yaz dönemini sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında Bandırma'da çeşitli branşlarda eğitimler sürdürülüyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen Temel Hareket Eğitimi kurslarında çocuklara temel hareket becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hareket, denge ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında sürdürülen eğitimlerin, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması ve küçük yaşlardan itibaren sportif faaliyetlere yönelmelerini desteklemesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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