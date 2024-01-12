Bandırma'da Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Trendyol 1. Lig'de sezonunun ikinci devresi öncesi, Bandırma'da oynanacak spor müsabakaları öncesi alınacak tedbirlerin görüşüldüğü ilçe spor güvenliği toplantısı, Bandırma Kaymakamlığı'nın toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında gerçekleşen ilçe spor güvenliği toplantısında Bandırma Basketbol Kulübünün fiziki şartların yetersizliği nedeniyle, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi alanı içinde bulunan 3 bin 500 kapasiteli alanda oynanmasına, 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'dd Trendyol 1. Lig'in ikinci devresinde Bandırmaspor, evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. İkinci devre öncesi, Bandırma'da asayiş ve huzuru bozabilecek muhtemel sorunlar ve bu sorunlarla ilgili alınabilecek tedbirler ile genel güvenlik konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Faruk Bağcı, Gençlik İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Sağlık, Bandırmaspor Kulübünden temsilciler, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Bandırma Belediyesi Zabıta Serhat Ekinci ve özel güvenlik birimi temsilcileri katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal toplantıda yaptığı konuşmada, "Bandırma'da Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ikinci devresi 14 Ocak Pazar günü saat 13.30 başlayacak. Basketbol ve voleybol müsabakalarında taraftarlar daha sakin iken futbol karşılaşmalarında bu sakinlik olmuyor. Taraftarlar takımın galip gelmesini arzu ediyor. Sezonun ilk devresinde bir takım olumsuzluklar yaşandı. Bandırmaspor olarak seviyemizi muhafaza ediyoruz. Bandırmaspor Yönetim kurulu Başkanı Onur Göçmez'in sükunetli oluşu ile taraftarlara da etkisi oluyor. Saygı ve sevgi içerisinde yönetilmeyi özellikle alkollü stat içine alınmaması gerekiyor. Alkollü kişiler bazen taşkınlık çıkarabiliyor. Bandırmaspor camiasından genel olarak büyük sorun yaşamadığımız gibi bizler yine de gerekli önlemlerimizi alacağız. İlçemizde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak sistemli bir şekilde süreci yönetmek gerekir. Sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getireceğiz. Ligin daha güvenilir olması için emniyet tedbirlerini almamız gerekiyor. 2023 - 2024 Trendyol 1. Lig sezonunda ev sahipliği yapacağımız karşılaşmalar da hangi takım riskli, hangi takım sorunsuz onların analizlerini yaparak, olaysız bir şekilde ligi geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR