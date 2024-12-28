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Bandırma'da Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu'nun Yıkım Çalışmalarında Sona Gelindi

Bandırma'da Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu'nun Yıkım Çalışmalarında Sona Gelindi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu'nun yıkım işlemleri hızla devam ediyor. 2025'te tamamlanması hedeflenen yıkımla birlikte, modern bir spor salonu yapılması planlanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kara Ali Acar Kapalı Spor Salonu'nun yıkım çalışmalarında sona gelindi. Çatı söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından kepçelerle devam eden yıkım, hızlı bir şekilde ilerliyor. Yıkımın 1 Ocak 2025'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bir dönem Türkiye ve Avrupa Basketbol liglerinde mücadele eden Bandırma Banvit Basketbol Kulübü'ne ev sahipliği yapan bu salon, binlerce Bandırmalı çocuğa ve aileye basketbol sevgisi aşılamıştı. Ancak salon, 2020 yılında Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsis edildikten sonra tadilat sürecine girmiş ve spor müsabakalarına uygun hale getirilememişti. Uzun yıllar atıl durumda kalan yapı, bu süreçte koruma altına alınmadığı için yağmalandı ve tamamen kullanılamaz hale geldi.

Başlatılan yıkım çalışmaları, Bandırma halkında modern bir spor salonu yapılacağına dair umutları artırdı. Yıkımı gerçekleştiren ekip, kullanılabilir durumdaki malzemeleri dikkatle ayırırken, binanın yüzde 80'lik kısmı tamamen yıkıldı. Geriye sadece ana caddeye bakan bölüm kaldı.

Bandırma'nın spor hayatında önemli bir yeri olan Kara Ali Acar Spor Salonu'nun yerine, modern bir kapalı spor salonu inşa edilmesi için yeni ihale sürecinin başlatılacağı öğrenildi. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından, inşaat sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi planlanıyor.

Bandırmalı spor severler, yeni spor salonunun şehre kazandırılmasıyla birlikte geçmişteki basketbol başarılarının yeniden canlanmasını bekliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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