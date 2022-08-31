Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Mario Balotelli'nin yeni takımı merak ediliyordu. Ünlü golcü, İsviçre ekibi Sion ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 31 maçta 18 gol - 4 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli'nin yeni takımı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Adana'dan ayrılmıştı. İtalyan golcü, İsviçre Ligi ekiplerinden Sion ile anlaşmaya vardı.

MONTELLA İLE TARTIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve Balotelli arasındaki gerginlik sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Sancak, İtalyan oyuncunan ayrılmak istediğini belirterek "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon euro verir. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Sky Sport'un haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu, Sion ile anlaşmaya vardı. Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi ekibi için bugün sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.