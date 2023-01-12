Balotelli'nin geçtiğimiz sezona damga vuran golü, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Geçtiğimiz sene Adana Demirspor formasıyla mücadele veren Mario Balotelli'nin, Akdeniz ekibindeki bir golü FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

RABONA VURUŞUYLA AĞLARI HAVALANDIRMIŞTI

Yıldız golcü, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Göztepe ile mücadele ederken rabona vuruşu ile ağları havalandırmıştı. İtalyan yıldızın şık golü FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.

MAÇ 7-0 BİTMİŞTİ

Söz konusu karşılaşmada Adana Demirspor, Göztepe'ye büyük bir fark atmıştı. Maç Adana Demirspor'un 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

PUSKAS ÖDÜLÜ NEDİR?

FIFA Puskas Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül