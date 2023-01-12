Balotelli'nin geçtiğimiz sezona damga vuran golü, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi
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Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.
Geçtiğimiz sene Adana Demirspor formasıyla mücadele veren Mario Balotelli'nin, Akdeniz ekibindeki bir golü FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.
Yıldız golcü, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Göztepe ile mücadele ederken rabona vuruşu ile ağları havalandırmıştı. İtalyan yıldızın şık golü FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.
Söz konusu karşılaşmada Adana Demirspor, Göztepe'ye büyük bir fark atmıştı. Maç Adana Demirspor'un 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
FIFA Puskas Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül