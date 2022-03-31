Balotelli yine manşette! "MB459" yazan dövmesi için vücudunda çok iddialı bir yer seçti

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, saha içindeki tavırları kadar imajıyla da kendinden söz ettirmeyi başarıyor. İtalyan yıldız yüzüne yaptırdığı son dövmeyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜNDE BİRDEN FAZLA DÖVME VAR

31 yaşındaki futbolcu son dövmesini elmacık kemiğinin üzerine yaptırdı. İtalyan yıldız, gözünün altına forma numarası ve Instagram kullanıcı adı olan "MB459" yazdırdı. Balotelli'nin yüzünde aynı zamanda bir haç, kartal tüyü ve "Siyah güç" yazılı dövme bulunuyor.

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