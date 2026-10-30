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Ballon d’Or sahibi Harry Kane’den şövalyelik alıp almayacağına yanıt

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Ballon d’Or sahibi Harry Kane’den şövalyelik alıp almayacağına yanıt
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2026 Ballon d’Or ödülünü kazanarak 25 yıl sonra bu ödülü alan ilk İngiliz futbolcu olan Harry Kane, kendisine şövalyelik unvanı verilmesi ihtimali hakkında konuştu. Bayern Münihli golcü, “Olursa büyük gurur duyarım ama herkesin bana Sir demesi tuhaf olurdu” dedi.

İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı ve Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane, France Football dergisinin verdiği Ballon d’Or ödülünü pazartesi akşamı kazanmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kulübü ve milli takımıyla tüm kulvarlarda 73 gol atarak dünyanın en iyi futbolcusu seçildi.

Kane, bu ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak 2001’de ödülü alan Michael Owen’ın ardından 25 yıllık bir bekleyişe son verdi. Deneyimli golcü, Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen’dan sonra Ballon d’Or’u kazanan beşinci İngiliz oldu.

"Şövalyelik" gündeme geldi

Tarihi başarının ardından İngiltere’de gözler, Kane’e şövalyelik unvanı verilip verilmeyeceğine çevrildi. Bazı bahis şirketleri, yıldız futbolcunun 2030’a kadar şövalye ilan edilmesine 3’e 1 oran verdi.

Bayern Münih’in Almanya Kupası’nda Magdeburg’u yendiği maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kane, “Buna hayır demem, orası kesin. Olursa inanılmaz olur ve büyük gurur duyarım ama kendimi fazla kaptırmak istemiyorum” dedi.

“Sir Harry Kane” olmanın nasıl hissettireceği sorusuna da esprili bir yanıt veren Kane, “Kulağa hoş geliyor ama herkesin bana Sir demesi tuhaf olurdu. Şimdilik Harry olarak kalsın” ifadelerini kullandı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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